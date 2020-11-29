اقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية 2021

دوت الخليج :- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2021، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمّة في الموعد الدستوري، لاستكمال الإجراءات الدستوريّة بخصوصهما.

وسيعقد وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، ووزير الماليّة الدكتور محمّد العسعس غداً الاثنين مؤتمراً صحفيّاً للإعلان عن تفاصيل مشروعيّ القانونين.

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