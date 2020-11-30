ألمانيا تقدم منحتين للأردن بقيمة 5ر77 مليون يورو

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دوت الخليج :- أعلنت السفارة الألمانية في عمان عن تقديم منحتين ممولتين من جمهورية ألمانيا الاتحادية بمبلغ إجمالي مقداره 5ر77 مليون يورو للأردن.

وقالت السفارة في منشور لها على حسابها على الفيسبوك اليوم انه تم توقيع اتفاقيتين بهذا الخصوص مؤخرا، حيث تتضمن الاتفاقية الأولى منحة طارئة بقيمة 50 مليون يورو، للمساهمة في دعم الحماية الاجتماعية و الوقاية من الفقر الناتج عن أزمة كورونا، حيث سيصرف مبلغ المنحة دفعة واحدة قبل نهاية هذا العام لحساب صندوق المعونة الوطنية للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة من برنامج تكافل الذي يهدف الى دعم 100 ألف أسرة فقيرة خلال عام 2021.

وتتضمن الاتفاقية الثانية منحة مقدارها 5ر27 مليون يورو لتمويل مشروع رواتب المعلمين لدعم تسريع حصول أطفال اللاجئين السوريين على التعليم الرسمي للعام الدراسي 2020/2021 وهو إحد مشاريع خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث تهدف المنحة الى تمويل رواتب المعلمين والاداريين الاضافيين العاملين في الفترات المسائية في مدارس وزارة التربية التعليم.

--(بترا)

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