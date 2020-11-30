ضربة انتخابية جديدة لترامب فى ولاية ويسكونسن بعد إعادة فرز الأصوات

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ضربة انتخابية جديدة، بعدما أكدت عملية إعادة فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية بولاية ويسكونسن، فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن.





وبحسب شبكة "سكاى نيوز"، أنهت ولاية ويسكونسن الأمريكية، اليوم الأحد، إعادة فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية، وأكدت فوز الديمقراطى جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، فى الولاية التى تعد إحدى ساحات التنافس الرئيسية فى المعركة الانتخابية.

وقالت دانييل ملفى، مديرة حملة بايدن فى ويسكونسن، فى بيان لأسوشيتيد برس: "كما قلنا، إعادة الفرز ساعدت فقط فى إعادة تأكيد فوز جو بايدن فى ويسكونسن".

وتعهد ترامب بالطعن فى النتائج حتى قبل انتهاء أعمال إعادة الفرز، وكانت مقاطعة دين ثانى وآخر مقاطعة تنتهى من إعادة الفرز، حيث أبلغت عن فوز ترامب بخمسة وأربعين صوتا.

وأعلنت مقاطعة ميلووكى، المقاطعة الأخرى الكبيرة والليبرالية فى الولاية التى طلب ترامب إعادة فرز الأصوات فيها متحملا التكاليف، نتائجها الجمعة، بزيادة 132 صوتا لصالح بايدن.