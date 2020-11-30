وبحسب شبكة "سكاى نيوز"، أنهت ولاية ويسكونسن الأمريكية، اليوم الأحد، إعادة فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية، وأكدت فوز الديمقراطى جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، فى الولاية التى تعد إحدى ساحات التنافس الرئيسية فى المعركة الانتخابية.
وقالت دانييل ملفى، مديرة حملة بايدن فى ويسكونسن، فى بيان لأسوشيتيد برس: "كما قلنا، إعادة الفرز ساعدت فقط فى إعادة تأكيد فوز جو بايدن فى ويسكونسن".
وتعهد ترامب بالطعن فى النتائج حتى قبل انتهاء أعمال إعادة الفرز، وكانت مقاطعة دين ثانى وآخر مقاطعة تنتهى من إعادة الفرز، حيث أبلغت عن فوز ترامب بخمسة وأربعين صوتا.
وأعلنت مقاطعة ميلووكى، المقاطعة الأخرى الكبيرة والليبرالية فى الولاية التى طلب ترامب إعادة فرز الأصوات فيها متحملا التكاليف، نتائجها الجمعة، بزيادة 132 صوتا لصالح بايدن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضربة انتخابية جديدة لترامب فى ولاية ويسكونسن بعد إعادة فرز الأصوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.