ملكة بريطانيا تحصل على قفازات جديدة تقتل فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - تعاونت شركة "كرونيليا جيمس" البريطانية للملابس مع شركة تكنولوجيا سويسرية لإنتاج زوج من القفازات يمكنه قتل الفيروسات، بما فى ذلك كورونا، حال ملامستها له، وذلك من أجل الملكة إليزابيث الثانية، بحسب تقارير بريطانية.





ووفقا لصحيفة "إكسبريس"، رفضت "كورنيليا جيمس" التعليق على ما إذا كانت قد أرسلت هذه القفازات والمصنوعة من القطن وصوف ميرينو، ومعززة بمادة يطلق عليها "HeiQ Viroblock NPJ03"، إلى قصر باكنجهام. ومع ذلك، تأكد إنتاجها، وقال متحدث باسم الشركة بحسب "سبوتنيك" : "لا يوجد أى تأثير على الإطلاق على مظهر أو ملمس القفازات الجديدة، لكنها تحيد الفيروسات والميكروبات فعليا عند الاتصال، لن تلتقط الفيروسات ولن تنقلها. وعرفت شركة "كورنيليا جيمس"، بأنها المزود الملكى بالقفازات للمكلة والملكة الأم والأميرة الراحلة "ديانا"، وحصلت الشركة على أمر ملكى بصفتها "صانع القفازات الرسمى للملكة" فى عام 1979. ترتدى الملكة البالغة من العمر 94 عاما قفازات فى الأماكن العامة لتجنب التعرض للجراثيم لأنها تصافح الكثيرين، واستخدمت الملكة قفازات "كورنيليا جيمس" منذ شهر العسل فى عام 1947.

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