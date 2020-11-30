صامويل إيتو ناعيا أسطورة السنغال بابا ديوب: راحة طيبة يا صديقي

نعى الكاميروني صامويل إيتو، لاعب برشلونة الإسباني السابق، الدولي السنغالي السابق "بابا بوبا ديوب" الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر 42 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشر صامويل إيتو صورة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وكتب "راحة طيبة يا صديقي العزيز".

أكدت وسائل إعلام سنغالية، مساء اليوم الأحد، وفاة متوسط الميدان الدولي السنغالي السابق "باب بوبا ديوب" عن عمر 42 عامًا بعد صراع مع المرض.

ووفقًا لما ذكره موقع "داكار أكتي"، فإن اللاعب الذي اعتزل كرة القدم سنة 2013 توفي اليوم بعد صراع مع المرض.

وعرفت الجماهير النجم السنغالى الراحل، بعد تسجيله هدف فوز منتخب أسود التيرانجا، على منتخب فرنسا، في افتتاح كأس العالم 2002، الذى أقيم في كوريا الجنوبية واليابان.

ولعب ديوب للعديد من الفرق الأوروبية على غرار جراسهوبرز السويسري، لانس الفرنسي، فولهام وبورتسموث ووست هام يونايتد وبرمنجهام سيتي الإنجليزيين، بالإضافة إلى آيك أثينا اليوناني.

وبدأ النجم السنغالى الراحل، مسيرته مع كرة القدم، في أوروبا، من بوابة نادى اكسماكس السويسرى قبل أن ينضم إلى فريق جراسهوبر، لمدة 3 سنوات.

ورحل بعد ذلك على فريق لانس الفرنسي، ثم انضم لفريق فولهام، لمدة 4 سنوات، ولعب أيضا ضمن صفوف فريق بورتسموث الإنجليزي، وأيك أثينا اليوناني، وعاد مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي، من بوابة فريق وست هام يونايتد، وأخيرا مع برمنجهام سيتي، خلال موسم 2012 – 2013.

ولعب ديوب، 63 مباراة مع المنتخب السنغالى، وسجل 11 هدفا.