فاوتشي يحذر الأمريكيين من طفرة كبيرة في انتشار كورونا

أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، "أنطوني فاوتشي" أمس، الأحد، ضرورة استعداد الأمريكيين لـ"طفرة كبيرة" في انتشار فيروس كورونا مع عودة ملايين المسافرين إلى ديارهم بعد عطلة عيد الشكر.

وسجّلت الولايات المتحدة 266 ألفًا و74 وفاة جراء الفيروس، وهي البلد الأكثر تضررًا في العالم، وأصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب توجيهات متناقضة فيما يتعلق بوضع الكمامات، والسفر، واحتواء الوباء.

وقال فاوتشي في تصريحات لمحطة سي إن إن:"من شبه المؤكد أنه سيكون هناك ارتفاع في عدد الإصابات بسبب الأمور المتعلقة بالسفر".

وأضاف:"قد نشهد طفرة كبيرة خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، وتابع:"لا نريد تخويف الناس لكن هذا هو الواقع".

وأشار فاوتشي إلى اتجاه ينذر بالسوء، مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، ومزيد من حركة السفر في نهاية العام.

وأشارت ديبرا بيركس منسقة خلية البيت الأبيض لمكافحة كورونا إلى تسارع وتيرة تفشي الوباء بعد عطلة، في مايو.

وصرحت لشبكة "سي بي أس" الأمريكية:"نحن ندخل حاليًا فترة تسارع تفشي الوباء بعد عطلة عيد الشكر مع تزايد الحالات 3 أو 4 أو 10 أضعاف في البلاد".

بدوره قال مدير عام قطاع الصحة العامة جيروم أدامز لشبكة فوكس الإخبارية الأمريكية:"أريد مصارحة الشعب الأمريكي“، مضيفًا:“ستزداد الأوضاع سوءًا خلال الأسابيع المقبلة".

ومنعت الحكومة الكندية تصدير العديد من الأدوية إلى الولايات المتحدة وخصوصا تلك المستخدمة في علاج كوفيد-19، لتوفيرها داخليا.

وبررت الحكومة قرار منع التصدير بقولها إذا كانت هذه المبيعات تسبب نقصا أو تفاقما في نقصها في كندا فيجب أن يتم منع تصديرها.

يأتي القرار قبل أن يبدأ الإثنين تنفيذ تعديلات فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسماح باستيراد أدوية من الخارج بهدف خفض الأسعار.

وأوضحت وزارة الصحة الكندية في بيان أن قرارها سيسمح خصوصا للصيادلة وتجار الجملة باستيراد بعض الأدوية الموصوفة المخصصة للسوق الكندية، بكميات كبيرة.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء "لاقى دعما كبيرا على مستوى الولايات الأمريكية".

وقالت وزيرة الصحة الكندية باتي هاجدو عند إعلانها عن صدور مرسوم في هذا الاتجاه يوم الجمعة الماضي، إن "نظامنا للرعاية الصحية هو رمز لهويتنا الوطنية ونعتزم حمايته".

وكندا سوق صغير يشكل 2% من مبيعات الأدوية في العالم التي تمثل الولايات المتحدة 44% . ومع ذلك تستورد كندا 68% من أدويتها من الخارج، حسب وزارة الصحة الكندية.

وأوضح الوزارة أنه منذ 2017، شهد 44% من الأدوية المباعة في كندا نقصا "لمرة واحدة على الأقل".