ميشال عون: أتعهد بإعادة إحياء التدقيق الجنائي المالي.. بالفيديو

دوت الخليج :- أكد رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، أن بلاده أسيرة للفساد والتآمر السياسي والتدخل الأجنبي، مشددا على أن إجراء التدقيق الجنائي المالي ضروري لمكافحة الفساد، وسيعمل على إحيائه.

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان، قال عون: "لبنان أسير للفساد والتآمر السياسي والتدخل الأجنبي، والتعيينات الحكومية يجب أن تستخدم معايير موحدة، كما ويجب تسريع التحقيق في انفجار ميناء بيروت".

وأشار إلى أن التدقيق الجنائي المالي للبنك المركزي اللبناني أمر حيوي لمكافحة الفساد، وإنه سيعمل على إعادته إلى المسار الصحيح بعد انسحاب الشركة الاستشارية التي تعاقدت على تنفيذه.

ولفت إلى أن "حواجز مدفوعة بالفائدة" وضعت لعرقلة التدقيق، مؤكدا أن هذا التدقيق هو مطلب رئيسي من المانحين الأجانب وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من انهيار مالي، وهو المدخل لكل إصلاح وتحديد مكامن الفساد، والمسؤولين عن الانهيار الحالي".

وشدد على أن "لبنان متمسك بحدوده الخاضعة للسيطرة الكاملة ويأمل في مفاوضات مثمرة على الحدود البحرية مع إسرائيل".

وأشار إلى أن اعتراف العديد من الدول العربية بإسرائيل يعني القبول الضمني بفقدان القدس والجولان.

المصدر: "رويترز"