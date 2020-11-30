العثور على 70 مقبرة بعضها جماعية ببلدة فى إقليم تيجراى

جدة - نرمين السيد - وعرض التلفزيون لقطات مصورة لمسؤولين يرتدون الزى العسكرى أثناء سيرهم فى حقل قال مذيع إنه ببلدة حميرا، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق من الحكومة أو الجيش الإثيوبى.
وصباح الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، انتهاء العمليات العسكرية فى الإقليم المضطرب وسيطرة القوات الاتحادية على مقلى "ميكيلى" عاصمة الإقليم بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع.
ويعتقد أن آلافا لقوا حتفهم خلال القتال، كما فر نحو 44 ألف لاجئ إلى السودان المجاور، فى صراع أثار تساؤلات فى إثيوبيا، ثانى أكبر بلدان إفريقيا تعدادا للسكان.
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