بايدن يعين فريقا نسائيا للتواصل في البيت الأبيض

قرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، تعيين الناطقة باسم حملته الانتخابية، كايت بدينفيلد، في منصب مديرة مكتب التواصل في البيت الأبيض.

كما اختار الرئيس الأمريكي المنتخب، جين ساكي لمنصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، حيث عملت في منصب مسئولة التواصل بالبيت الأبيض ومتحدثة باسم وزارة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

فيما عين بايدن فريقا نسائيا كاملا مسئولا عن التواصل داخل البيت الأبيض بقيادة كيت بيدنجفيلد.

وأصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالتواء في الكاحل، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت حملة الرئيس المنتخب جو بايدن أنه انزلق بينما كان يلعب مع كلبه، وأصيب بالتواء في الكاحل.

وأوضحت الحملة أن بايدن سيتم فحصه من قبل طبيب العظام كإجراء احترازي للاطمئنان عل حالته.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية في نوفمبر الجاري، فوز السياسي الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما يشكك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في نتائج الانتخابات متحدثا عن وقوع تزوير واسع النطاق.

ويواصل بايدن الاستعداد لتسلم السلطة رسميا في 20 يناير المقبل، معلنا عن أسماء المناصب القيادية في إدارته.

من جانبه، تعهد ترامب بتسليم السلطة إلى بايدن حال تصويت المجمع الانتخابي لصالحه، لكنه تراجع بعد ذلك عن تلك التصريحات.