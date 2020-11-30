التبليغ عن الوثائق المفقودة وعمل بدل فاقد

اليوم سنتطرق إلى موضوع مهم كثيرا منا يتعرض له وهو فقد الوثائق الخاصة بنا مثل ( بطاقة الهوية ، شهادة الميلاد ، شهادة وفاة ، سجل الأسرة ) وسنقوم اليوم بشرح طريقة الإبلاغ عن هذه الوثائق وعمل بدل فاقد لها من خلال منصة ابشر ومن خلال هذه الخطوات تستطيع الإبلاغ عن الوثيقة المفقودة وعمل طلب لاستلام بدل فاقد لها .

خطوات الدخول والتبليغ عن المستند المفقود

1- سنقوم بالدخول إلى منصة ابشر ونقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي .

2 – نقوم بإدخال رمز التحقق الذي يصل على الجوال كنوع من أنواع الأمان حتى تتأكد المنصة من انك مالك الحساب .

3 – بعد الدخول إلى المنصة نقوم بالضغط على خدماتي .

4 – ثم تقوم بالضغط على الأحوال المدنية .

5 – ثم تقوم باختيار الإبلاغ عن الوثائق المفقودة .

6- نقوم باختيار نوع الوثيقة المراد التبليغ عنها .

7 – نقوم بالضغط على الهوية الوطنية ثم تأكيد الإبلاغ وستقوم بعد ذلك بملاء البيانات منها ( التاريخ – الدولة والمدينة التى فقدت فيها الوثيقة وسبب الفقد إذا كانت ” مفقودة أو تعرضت للسرقة ” ) .

8 – سنقوم بعد ذلك بالضغط على إرسال ثم تأكيد .

9 – بهذه الخطوات تم الإبلاغ عن المستند المفقود قم بطباعه الطلب والاحتفاظ به .

لعمل بدل فاقد للوثيقة المفقودة

1 – بعد الدخول إلى المنصة نقوم بالضغط على خدماتي ثم الأحوال المدنية ثم طلب وثيقة بدل فاقد .

2 – طلب إصدار بدل فاقد .

3 – نوع الوثيقة المفقودة ثم تأكيد .

4 – سنقوم بعد ذلك بحجز موعد باختيار اسم المنطقة واسم الفرع والموعد الذي سوف تذهب فيه لاستلام بدل الفاقد ( سيكون بعد عمل الطلب ب 15 يوما ) .

5 – للتأكد من تأكيد الميعاد ستقوم بالضغط على الخدمات الإلكترونية ثم مواعيد ثم الأخوال المدنية سيظهر الموعد الذي تم حجزه لاستلام بدل الفاقد .