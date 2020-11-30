فحص آخر مرتقب لبايدن.. وفيديو يكشف حالته الصحية

كشف كيفن أوكونور الطبيب الخاص للرئيس الأميركي المنتخب، مساء الأحد، عن تفاصيل الحالة الصحية لجو بايدن بعد إصابته بالتواء في الكاحل وهو يلهو مع كلبه، لكنه لم يصب بأية كسور.
وقال أوكونور: "تؤكد الأشعة السينية المبدئية عدم وجود أي كسر واضح"، مضيفا أن بايدن سيخضع لفحص آخر أكثر تفصيلا.
وذكر مكتب بايدن في بيان أن الحادث وقع السبت، وأن الرئيس المنتخب (78 عاما) زار طبيبا للعظام، الأحد، للخضوع لفحوص بالأشعة السينية (إكس) والأشعة المقطعية بدافع الاطمئنان.
وبعد فوزه على الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 3 نوفمبر، سيصبح بايدن أكبر سياسي أميركي سنا يتولى الرئاسة على الإطلاق عندما يدخل البيت الأبيض في 20 يناير.
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