عقب تعرضه لالتواء.. الكشف عن نتيجة أشعة بايدن على قدمه

كشف كيفن أوكونكور، طبيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، عن نتيجة الأشعة التي أجريت على قدم بايدن، عقب تعرضه لالتواء أثناء اللعب مع كلبه.

وقال طبيب بايدن: "أظهرت الأشعة كسور صغيرة للغاية في حجم شعر القدم في عظام قدم بايدن الجانبية والوسطة الموجودة في منتصف القدم".

وأضاف: "من المتوقع أن يحتاج الرئيس المنتخب على الأرجح حذاء طويل للمشي لعدة أسابيع".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، شريط فيديو لحظة خروج الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من المستشفى، عقب تعرضه لإلتواء في القدم، أثناء اللعب مع كلبه.

ووقال طبيب بايدن في بيان له وفق ما نقلته فضائية "اي بي سي نيوز" الأمريكية: "تظهر الأشعة السينية الأولية أنه لا يوجد كسر واضح وسيحصل على صورة مقطعية إضافية لمزيد من التوضيح".

وكان بايدن، قد تعرضت لالتواء في قدمه، أثناء اللعب مع كلبه.

وقرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، تعيين الناطقة باسم حملته الانتخابية، كايت بدينفيلد، في منصب مديرة مكتب التواصل في البيت الأبيض.

كما اختار الرئيس الأمريكي المنتخب، جين ساكي لمنصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، حيث عملت في منصب مسئولة التواصل بالبيت الأبيض ومتحدثة باسم وزارة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

فيما عين بايدن فريقا نسائيا كاملا مسئولا عن التواصل داخل البيت الأبيض بقيادة كيت بيدنجفيلد.