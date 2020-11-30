إعلامية كويتية: إسرائيل اغتالت العالم الإيراني وحرب قادمة

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن اغتيال العالم النووري الايراني محسن فخري زاده جاء بهدف توجيه ضربة موجعة لإيران معنويًا وعمليًا بفعل إسرائيل، لافتة إلى أن زاده كان رئيسًا لبرنامج إيران العسكري السري وكان مطلوبا لجهاز الموساد الإسرائيلي "الموساد"، علي مدي سنين.

نفسيًا ومهنيًا.

ولفتت "الرشيد"، فى تصريحات لـ دوت الخليج، إلى أن إيران توجه إتهامًا مباشرًا لإسرائيل باغتيال زاده، مشيرة إلى أن العالم النووي كان قيادي في الحرس الثوري الإيراني ورئيس منظمة أبحاث الدفاع الجديدة وكان مدرجًا على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي.

وتوقعت "الرشيد"، نشوب حرب في المنطقة وضربة قادمة موجهة لإيران خصوصًا بعد إبلاغ الحكومة الإسرائيلية الجيش التأهب تحسبًا لأي ضربة عسكرية، فى الوقت الذى صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن هناك شيء ما يتحرك في الشرق الأوسط وأمامهم فترة متوترة ، صرحت أيضًا القيادة العسكرية الإيرانية أن حال تعرضها لضربة عسكرية فأنها حددت 3 أهداف إقليمية وهدفين دوليين.

ودانت دول عربية مقتل العالم الإيراني حيث أجرى وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين اتصالًا هاتفيًا مع نظيره وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مُعربًا عن خالص تعازيه ومُواساته إثر مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده، معبّرًا عن الإدانة لهذه الأعمال التي لا تساهم بدعم الاستقرار.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي.

كما دانت دولة الإمارات العربية المتحدة جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، ودعت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب ما يهدد استقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، "أن ما تمر به منطقتنا من حالة عدم الاستقرار وما تواجهه من تحديات أمنية يدفعنا جميعا للعمل على تجنب الأعمال التي من شأنها التصعيد مما يهدد استقرار المنطقة برمتها"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته الأحد، أن "دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقا من إيمانها الراسخ بضرورة البحث عن كل مقومات الاستقرار في المنطقة، فإنها تدين جريمة الاغتيال المشينة التي طالت السيد محسن فخري زاده والتي من شأنها أن تقود إلى حالة من تأجيج الصراع في المنطقة".

وأضافت "أنه ونظرا لما تمر به المنطقة فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم".

والجمعة اغتال مسلحون محسن فخري زاده، عندما نصبوا له كمينا قرب طهران، حيث تعرضت سيارته لوابل من النيران.

تصدر وسم "محسن فخري زاده" لوائح المواضيع الأكثر تداولا في عدة بلدان ومن بينها دول عربية.

وندد نشطاء إيرانيون بما وصفوه بـ "العمليات الإرهابية الجبانة التي تستهدف العلماء الإيرانيين منذ سنوات"، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل لحمايتهم.

واغتيل محسن فخري زادة الذي يعتقد أنه العقل المدبر لبرنامج سري لقنبلة نووية، في كمين نفذته مجموعة مسلحة استهدفت موكبه بالقرب من طهران الجمعة.