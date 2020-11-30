الحكومة الإثيوبية تطرد أعضاء البعثة الدبلوماسية لجنوب السودان

طردت الحكومة الإثيوبية، البعثة الدبلوماسية لجنوب السودان في أديس أبابا، بما في ذلك أصغر رئيس بعثة دبلوماسية في أديس أبابا، وذلك عقب ساعات من مغادرة سفير إثيوبيا لدى جنوب السودان، فيسيحة شال، جوبا في قرار مفاجئ.
وقال موظفون في سفارة جنوب السودان إلى صحيفة "سودان بوست" "لقد مُنحنا 72 ساعة للمغادرة. هذا القرار تم تسليمه إلينا في رسالة هذا الصباح من قبل جهاز الأمن الإثيوبي وأخبرونا أنهم لا يريدوننا هنا "حتى إشعار آخر".
يأتي ذلك القرار، عقب إعلان سفير إثيوبيا لدى جنوب السودان مغادرة البلاد في قرار مفاجئ، عقب ورود أنباء عن تواجد زعمي إقليم تيجراي الإثيوبي، ديبرتسيون جبريمايشيل، في جوبا.
وأضاف المصدر في سفارة جنوب السودان: "نسمع أن سفير إثيوبيا لدى جنوب السودان قد غادر البلاد. لا نعرف السبب ولكن هناك شائعات بأن ديبرتسيون موجود في جوبا ولهذا غادر البلاد"، مشيرا إلى أن: "لقد كتبنا إلى وزارة الخارجية بشأن هذا الموضوع وسيصل الرد خلال الساعات القليلة القادمة".
ونفت حكومة جنوب السودان، أن يكون سبب مغادرة السفير الإثيوبي للبلاد، اعتراضه على أي مخالفات من قبل جنوب السودان.
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