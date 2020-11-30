ألمانيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

كشف معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 ألفا و169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا وتسجيل 125 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك تكون ألمانيا قد سجلت مليون و53 ألفا و869 إصابة بفيروس كورونا، و16 ألفا و248 حالة وفاة حتى الأن.
وأظهرت دراسة جديدة، ارتفاع نسبة القلق لدى الشباب بسبب الإغلاق الحكومي في غالبية دول العالم بفعل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمعدل الضعف.
وقالت الدراسة التي نشرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن عدد الأشخاص من الشباب المصابين بالقلق ارتفع من 13% إلى 24%، في الأعمار بين 27 إلى 29 عاما.
ووجد الباحثون أنه حتى عندما بدأت قيود الإغلاق في يونيو تتراجع، ظلت مستويات القلق مرتفعة وقالوا إنهم يتوقعون استمرار ذلك هذا الشتاء.
واستخدمت الدراسة بيانات السنوات السابقة مع نتائج استبيانين لكوفيد 19 من هذا العام لفهم تأثير الوباء على الصحة العقلية.
وجد الباحثون أن النساء، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقًا، والذين يعيشون بمفردهم أثناء الوباء، والذين يعانون من العزلة الذاتية والذين يعانون من مشاكل مالية مؤخرًا، معرضون لخطر تدهور الصحة العقلية.
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