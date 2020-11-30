جدة - نرمين السيد - وشغلت ساكى (41 عاما)، خلال إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، العديد من المناصب العليا، منها مديرة الاتصالات فى البيت الأبيض. كما عملت متحدثة باسم وزارة الخارجية فى عهد وزير الخارجية آنذاك جون كيرى، ونائب مدير الاتصالات فى البيت الأبيض ونائب السكرتير الصحفى للبيت الأبيض خلال الأزمة المالية عام 2008. وشاركت فى 3 حملات رئاسية حيث عملت نائبة للسكرتير الصحفى لحملة جون كيرى الرئاسية فى عام 2004. وشغلت منصب سكرتيرة صحفية متنقلة خلال حملة أوباما وبايدن فى عام 2008، وذات المنصب فى عام 2012 خلال حملة التجديد لأوباما. قبل انضمامها إلى فريق بايدن وهاريس الانتقالي، كانت ساكى نائب الرئيس للاتصالات والاستراتيجية فى "مؤسسة كارنيجى للسلام الدول"، كما كانت تعمل فى شبكة "سى إن إن".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يعين جين ساكى متحدثة باسم البيت الأبيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.