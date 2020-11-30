حرائق الغابات تجتاح أستراليا..فيديو وصور

شهدت استراليا اليوم، الاثنين، نشوب 54 حريقا في الغابات عبر ولاية نيو ساوث ويلز؛ ويأتي ذلك بعد ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وقد فاقمت سرعة الرياح التي بلغت مئة كيلومترا فى الساعة من انتشار الحرائق.

ونقلت هيئة الإذاعة الاسترالية عن نائب مفوض جهاز مكافحة الحرائق بالولاية، بيتر مكينتنى، قوله إنه لم يتم احتواء سوى ثلاث حرائق فقط.

وأعرب مكينتني عن ثقته باحتواء الحرائق اليوم حيث تتحسن ظروف الطقس؛ حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وشهدت بعض مناطق أستراليا، يوم السبت، ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، وكانت العاصمة سيدني سجلت 40 درجة مئوية، كأقصى ارتفاع لها فى شهر نوفمبر.

واقتربت بعض المناطق في نيو ساوث ويلز في الغرب، وفي الجنوب، وفي شمال ولاية فيكتوريا من 45 درجة.

ووصفت السلطات يوم الأحد بأنه"أسوأ يوم" بالنسبة للحرائق منذ موسم حرائق الغابات الكارثي 2020-2019.

وقالت قناة "9 نيوز" الأسترالية إنه من المتوقع أن يتسبب التغيير البارد في انخفاض درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية بعد ظهر هذا اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة في العديد من الولايات خلال اليوم الثاني من الموجة الحارة الشديدة.

وتوقع خبراء الأرصاد موجة حارة تستمر من خمسة إلى ستة أيام في مناطق بنيو ساوث ويلز وكوينزلاند في الجنوب الشرقي.

وتشهد أستراليا فصول صيف أشد حرارة وأطول مدة إذ وصف رئيس الوزراء سكوت موريسون الموسم الماضي «بالصيف الأسود» بسبب حرائق غابات غير معتادة أتت على نحو 30 مليون فدان وأودت بحياة 33 شخصا وما يقدر بنحو مليار حيوان.

وفرضت هيئة مكافحة الحرائق حظرا شاملا على إشعال الحرائق في معظم شرق وشمال شرق نيو ساوث ويلز.