بعد اغتيال العالم الإيراني فخري زاده.. حسن نصر الله يختبئ ويلغي تحركاته.. تفاصيل

دخل حزب الله اللبناني في حالة استنفار أمني، عقب اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، الجمعة الماضية، في طهران، والكشف عن مخطط لقتل الأمين العام وزعيم الحزب حسن نصر الله.

وقالت القناة "13 الإسرائيلية إن حسن نصر الله ألغى تحركاته، ونصحه فريقه الأمني بالبقاء في مكانه والاحتماء خشية أي استهداف.

وأضاف موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن نصر الله هدف سهل لإسرائيل، لافتة إلى أنه "من المرجح أنّ تؤدي مثل هذه الضربة الإسرائيلية إلى تأجيج المنطقة بشكل خطير".

وأثار اغتيال محسن زاده إدانة واسعة من طهران، التي اتهمت إسرائيل وتحديدًا الموساد بالوقوف وراء مقتله.

فيما وضعت إسرائيل سفاراتها حول العالم في حالة تأهب قصوى بعد التهديدات الإيرانية بالانتقام، إذ شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن بلاده تسعى إلى الانتقام في "الوقت المناسب" ولن تسرع في "الفخ".

وكانت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق، عن إحباط مخطط لاغتيال حسن نصر الله، الأسبوع الماضي، كجزء من عملية واسعة أعدتها إسرائيل لاغتيال القيادي البارز.

ونقلت صحيفة "الجريدة الكويتية" عن مصدر مقرب من قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أن حسن نصر الله أبلغ اللواء إسماعيل قآني قائد الفيلق هذه المعلومات خلال لقائهما في بيروت.

وأوضح المصدر، أن نصر الله أطلع قاني على تقديرات الحزب حول إمكانية لجوء رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ما يسمى "الخطة باء"، والتي تقضي بأن توجه إسرائيل ضربة للمنشآت النووية والصاروخية الإيرانية ومقار لحلفاء طهران في المنطقة، قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير المقبل.

وأضافت أن حسن نصر الله يعتقد أن هدف إسرائيل من هذه العملية إثارة اضطرابات، أو حتى إشعال فتيل حرب في المنطقة قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للسلطة.

وذكر المصدر المقرب من الجنرال الإيراني أنه إذا كان هناك خطر ضربة عسكرية تستهدف محور المقاومة فإنه لن يأتي من الولايات المتحدة بل من إسرائيل.

من جانبها، نشرت هيئة الإذاعة الإسرائلية "مكان" الأنباء حول مخطط اغتيال نصر الله، وهي تسريبات نشرت قبل يوم واحد من قتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية مقتل العالم النووي محسن فخري زاده في هجوم مسلح قرب العاصمة طهران، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء العملية.

جاء ذلك في وقت تتحدث التقارير عن مخطط إسرائيلي أمريكي للضغط على إيران خلال الأشهر المتبقية في ولاية دونالد ترامب.