قالت مديرة مركز "فيكتور" العلمي الروسي رينات ماكسيوتوف، إن السنة المقبلة (2021) قد تشهد نهاية وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكن ذلك لا يمثل نهاية الفيروس.
وأضافت مديرة مركز "فيكتور" ـ الذي أنتج اللقاح (إبيفاك كورونا) وهو الثاني من نوعه بروسيا ـ "أن عدد الإصابات بالفيروس يزداد كل يوم، وسينتهي الوباء بمجرد أن يكون هناك "مناعة للقطيع".
وأشارت ماكسيوتوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين ـ إلى أنه يتطلب تطعيم نصف السكان حتى ينتهي الوباء.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق أنه تم تسجيل أكثر من 564 ألف إصابة بالفيروس، ووفاة 8985 شخصا، حول العالم خلال اليوم الماضي وحده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز علمي روسي: 2021 قد تشهد نهاية وباء كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.