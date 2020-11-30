نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 66 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في تونس، اليوم الاثنين، 66 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وكشفت الصحة التونسية، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد وصل إلى 3219، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 96251 حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.