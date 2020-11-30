نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيروس كورونا يصيب وزيرة دفاع النمسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في النمسا، إصابة الوزيرة كلوديا تانر، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في النمسا، إن تانر تعمل بشكل جيد في الوقت الراهن. وأنها ستواصل مهام عملها من المنزل.

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية النمساوية، فإنه تم منذ بداية انتشار الوباء تسجيل 279708 حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وتعافى من المرض 216998 شخصا.