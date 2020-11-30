وزير الدفاع الإيرانى: ردنا على اغتيال فخرى زاده قادم وحتمى

جدة - نرمين السيد - وقال حاتمى، خلال مراسم تشييع العالم النووى، إن "اعتيال زادة لن يوقف برنامجنا النووى بل سيسرع من وتيرته"، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

يذكر أن محسن فخرى زاده، أحد أبرز العلماء الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووى، اغتيل فى إيران الجمعة الماضية.

وقال قائد الجيش الإيرانى اللواء عبد الرحيم موسوى، فى تصريحات أدلى بها، إن طهران تحتفظ بحق "بالانتقام".