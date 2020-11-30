إصابة وزيرة دفاع النمسا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب المتحدث باسم الوزيرة، فإن تانر تعمل بشكل جيد فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أنها ستواصل مهام عملها من المنزل. واستنادا إلى بيانات وزارة الداخلية النمساوية، فإنه تم منذ بداية انتشار الوباء تسجيل 279708 حالات إصابة بفيروس كورونا فى البلاد، بينما تعافى من المرض 216998 شخصا.

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