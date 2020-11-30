رئيس البرازيل يناصر ترامب: الانتخابات الأمريكية مغشوشة

دفاعًا عن صديقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكك الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي حُسمت لصالح الديموقراطي جو بايدن، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل.

قال بولسانارو خلال انتخابات البلدية، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية شابتها عمليات غش، متحدثًا عن أن لديه مصادر خاصة، أكدت له ذلك، لم يكشف عنها.

أضاف بولسونارو "أنا لا أعلم إذا كانت كمية الغش كافية لتحديد فوز أحدهما، يجب أن ننتظر".

وشكك الرئيس البرازيلي في نظام التصويت الإلكتروني الحالي في البرازيل، واعتبر إنه غير آمن ويمكن التلاعب به، وطالب بالرجوع إلى نظام الانتخاب الورقي ، في انتخابات 2022 الرئاسية المقبلة.

ويظهر إن بولسونارو يخطط بتصريحاته إلى دعم ترامب، حيث يعد أحد رؤساء الدول الذين لم يهنئوا بايدن بعد فوزه مباشرة، كما ويخطط إلى العودة ببلاده إلى النظام الانتخابي العادي، مشككًا منذ البداية وقبل الانتخابات بفترة طويلة في شفافية الانتخابات الإلكترونية.

ورفعت حملة ترامب دعاوي قضائية تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في عددٍ من الولايات ، لكن هذا لم يسفر عن شئ ورفض القضاة الاعتداد بدعاوي حملات ترامب، وهو ما اضطر ترامب إلى بدأ اجراءات نقل السلطة، دون أن يعترف صراحة بخسارته أمام الرئيس المقبل للولايات المتحدة، جو بايدن، وإن كان قد تمنى الشفاء لبايدن بعد التواء كاحل قدمه بشدة.

ورغم كل محاولات ترامب للتشكيك في نتائج الانتخابات إلا إنه أكد أنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز جو بايدن رسميا في الانتخابات الأمريكية.

وعندما سئل عما إذا كان سيغادر البيت الأبيض في حال أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترامب "بالتأكيد سأفعل. وأنتم تعرفون ذلك.إذا ما فعلوا ذلك، يكونون قد ارتكبوا خطأ،سيكون من الصعب جدا الإقرار بالهزيمة".

وقال ترامب تعليقا على نتيجة الانتخابات، إنها "كانت عملية تزوير هائلة" من دون تقديم أي دليل.

ووصفَ البنية التحتية لنظام الانتخابات في أمريكا بأنها مثل تلك الموجودة في دول العالم الثالث والدول المتخلفة، والدول التي لا تتمتع بنزاهة في انتخاباتها.

وفي وقت سابق ، كتب ترامب على تويتر "كانت هذه انتخابات مزوّرة بنسبة 100%"، بينما دعا بايدن إلى عدم الاستماع إلى دعاوي ترامب، معتبرًا إن الأمر حسم لصالحه وإنه سيكون رئيسًا لجميع الأمريكين من انتخبوه ومن لم ينتخبوه.