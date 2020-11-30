نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ترامب على إصابة بايدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على إصابة الديمقراطي جو بايدن في قدمه.

وكتب ترامب، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، تمنى فيها الشفاء العاجل للرئيس المنتخب، جو بايدن، عقب الاشتباه بإصابة الأخير بكسر بسيط.

ونشر ترامب، مقطع فيديو يظهر فيه بايدن وهو يخرج من عيادة أخصائي العظام، حيث خضع لعدد من الفحوص الاحترازية، وفقا لمكتبه.

وأصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يوم السبت الماضي، عندما انزلق خلال لعبه مع كلبه، وأعلن مكتبه أن كاحله تعرض لالتواء في انتظار المزيد من التشخيص.

وأوضح كيفن أوكونور الطبيب الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب عن تفاصيل الحالة الصحية لجو بايدن بعد إصابته بالتواء في الكاحل وهو يلهو مع كلبه، لكنه لم يصب بأية كسور.

وتابع أوكونور: "تؤكد الأشعة السينية المبدئية عدم وجود أي كسر واضح"، مضيفا أن بايدن سيخضع لفحص آخر أكثر تفصيلا.

وفي بيان لمكتب بايدن، ذكر فيه أن الحادث وقع السبت، وأن الرئيس المنتخب (78 عاما) زار طبيبا للعظام، الأحد، للخضوع لفحوص بالأشعة السينية (إكس) والأشعة المقطعية بدافع الاطمئنان.

ويذكر أن جو بايدن، سيصبح أكبر سياسي أمريكي سنا يتولى الرئاسة على الإطلاق عندما يدخل البيت الأبيض في 20 يناير.