وزير الدفاع الإيراني: اغتيال العالم فخري زاده لن يوقف برنامجنا النووي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الاثنين، أن اغتيال العالم النووي فخري زاده لن يوقف البرنامج النووي بل سيسرع من وتيرته.

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستثأر لمقتل العالم النووي محسن فخري زادة في الوقت المناسب، حسبما ذكرت قناة سكي نيوز عربية، اليوم السبت.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم النووي محسن فخري زادة.

وقد بعثت إيران، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قالت فيها إن هناك مؤشرات خطيرة على وجود تورط إسرائيلي في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

وحذرت إيران من أي مغامرات أميركية وإسرائيلية في ما تبقى من فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنها تحتفظ بحقوقها في الدفاع عن شعبها والحفاظ على مصالحه.