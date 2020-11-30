معلومات غربية عن الدولار أهمها العملة التى بين يديك مزورة ام حقيقية

الدولار العملة الأمريكية رقم واحد فى العالم والأكثر تداولا والمسيطرة علي احتياطات النقد والتي يسعر علي أساسها معظم السلع ويأتي على رأسها الذهب الأصفر والأسود، حيث تساوي قيمة الواحد دولار 100 سنت، وتنقسم فئات العملة الأمريكية إلى (1$، 2،$،5$، 10$، 20، 50، 100$)، ونجد متابعة كبيرة لأسعار الدولار يومياً من قبل المواطنين على مستوي أنحاء العالم نظراً لتأثير هذه العملة على العديد من الأمور أهمها ارتفاع أسعار المنتجات، حيث يأتي إرتفاع أو إنخفاض أسعار العملة الدولارية فى اى دولة أخري يأتي نتيجة التضخم أو ما يسمي زيارة الطلب على هذه العملة، لو افترضنا مثلاً أن فى دولة مثل السعودية ذات الطلب على شراء الدولار يرتفع سعر الدولار فى هذه الدولة وكذلك بالعكس.

تم إصدار الدولار كأول عملة معدنية فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1792م.

تم طباعة اول عملة ورقية للدولار فى عام 1862م، وذلك لسد حالة النقص الذي كان فى العملة المعدنية فى هذا التوقيت.

أعلي فئة نقدية تمت طباعتها للدولار (فئة مائة ألف دولار) والتي كان الغرض منها التعامل بها البنوك وليس الأشخاص.

أعلي فئة نقدية تم تداولها (فئة 10000 دولار).

تشكل فئة 1 دولار أكثر من 45% من الأوراق المالية التي يتم طباعتها.

أول امرأة تم طباعة صورتها على عملة الدولار كانت السيدة مارثا واشنطن، وكانت على فئة 1$.

أول رجل تم طباعة صورته على عملة الدولار الأميركي كان الرئيس جورج واشنطن فى عام 1869م وكان على فئة 1$.

لم تظهر صورة للرؤساء الأميركيين السود على العملة الأمريكية منذ بداية التاريخ وحتي الآن.

تم تقسيم فئة 1$ إلى (5، 3، 10، 25، 50) سنت.

يتم صناعة الاوراق النقدية للعملة الدولارية من القطن والكتان ويستحوذ القطن على 75% فيما يستحوذ الكتان على 25%.

يتم طباعة 37 مليون ورقة نقدية من الدولار يومياً فى الولايات المتحدة الأمريكية.

العمر الافتراضي للعملة المعدنية الدولارية يصل إلى 30 عام، أما العملة الورقية فيصل إلى 18 عام.

94% من الأوراق النقدية تحتوي على العديد من البكتريا نتيجة التلوث، والتي تسبب فى نقل الأمراض.

يستطيع الشخص تتبع رحلة العملة الدولارية حول العالم من خلال الرقم التسلسلي للورقة النقدية والذى يبدأ بحرف ثم أرقام مثل (K23454267) والذي تجده أعلى العملة النقدية، وذلك من خلال التوجه إلى أحد المواقع الإلكترونية مثل موقع (www.wheresgeorge.com) والعديد من المواقع الأخري، كل ما عليك هو ادخال الرقم التعريفي للعملة.

هناك العديد من الطرق التي من خلالها يمكنك التعرف على العملة الدولارية فئة 100 دولار التي بين يديك هل هي حقيقة أم مزوره وذلك بعد الإعلان عن العديد من العملات الدولارية التى تم تزويرها وانتشارها فى الأسواق بشكل كبير، وبحسب ما اوضحته وزارة المالية الأمريكية عن السمات الموجودة على العمله التى من خلالها يمكنك التأكيد على صحة هذه العملة والتى جاءت كالتالي:

