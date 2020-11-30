بالفيديو.. مشهد مخيف في السماء "حوّل الليل إلى نهار"

في مشهد بدا مخيفا نوعا ما والتقطه العديد من المصورين، شوهد نيزك متوهج يتهاوى في السماء في مناطق واسعة من اليابان، مما جذب الانتباه على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتوهج النيزك بقوة أثناء هبوطه بسرعة عبر الغلاف الجوي للأرض، الأحد، وفي لحظة ما اشتعل محولا ظلام الليل إلى ما يشبه النهار.
وأفاد العديد من الأشخاص في غرب اليابان على وسائل التواصل الاجتماعي برؤية المشهد النادر.
وقال تلفزيون إن إتش كي العام إن كاميراته في محافظات أيشي ومي الوسطى وأماكن أخرى، التقطت كرة النار في السماء الجنوبية.
وذكرت صحيفة "أساهي" المحلية أن كاميرا في ميناء ناغويا أظهرت النيزك يتألق مثل البدر عندما اقترب من الأرض، وقال بعض الخبراء إن شظايا صغيرة من النيزك ربما وصلت إلى الأرض.
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