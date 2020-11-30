مقتل قائد بالجيش الأفغانى فى هجوم لحركة طالبان

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل القائد بالجيش الوطنى عبد البصير نورستانى، وذلك فى هجوم لحركة طالبان بقذائف الهاون.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل القائد بالجيش الوطنى عبد البصير نورستانى، وذلك فى هجوم لحركة طالبان بقذائف الهاون. قال مسؤولون محليون، وفقا لقناة "طلوع" الأفغانية، "إن إحدى القذائف سقطت فى المجمع العسكرى بإقليم بادجيس، مما أسفر عن إصابة 11 جنديا"، مشيرين إلى أن بعضهم فى حالات حرجة.

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