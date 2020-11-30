خطوة إلى الوراء.. تركيا تعيد سفينة تنقيب بشرق المتوسط إلى ميناء أنطاليا

جدة - نرمين السيد - أعادت تركيا سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" إلى ميناء أنطاليا اليوم الإثنين، قادمة من منطقة متنازع عليها بالبحر المتوسط، قبل أقل من أسبوعين من قمة للاتحاد الأوروبى، والتى كان من المقرر أن ينظر التكتل خلالها فى العقوبات المحتمل فرضها على أنقرة.





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