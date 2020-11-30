إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 62 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن إجمالى إصابات كورونا وصل إلى 62 مليونا و730 ألف حالة، فيما تجاوز عدد المتعافين 40.1 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و459 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبولندا وبيرو وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.