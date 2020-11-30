انتقاما لـ العالم النووي.. القضاء الإيراني يمنح الضوء الأخضر لـ شن حملة اعتقالات

دعا رئيس السلطة القضائية في إيران، اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية لملاحقة مرتكبي اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها، فقد منح رئيس السلطة القضائية في إيران الضوء الأخضر لأجهزة الأمن لشن حملة اعتقالات لتدمير شبكة التسلل في مختلف المناطق ومن ثمّ ملاحقة مرتكبي اغتيال العالم فخري زادة.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن اغتيال العالم النووي الإيراني كان عن طريق أسلحة إسرائيلية الصنع وتم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية.

من جانبه، شدد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية على أن طهران لن تتهاون في الرد على من قتل العالم فخري زاده.

وبدوره، قال وزير الدفاع الإيراني إن "اغتيال العالم فخري زاده لن يوقف برنامجنا النووي بل سيسرع من وتيرته"؛ مؤكدا أن الرد على عملية الاغتيال قادم وحتمي وسيكون قاسيا.

واعلنت وزارة الامن الايرانية، أمس الأحد، الكشف عن خيوط عن الارهابيين الذين ارتكبوا عملية اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زادة.

وفي بيان اصدرته العلاقات العامة بوزارة الامن الايرانية اعلنت انه في ضوء الاجراءات الاستخبارية التي قام بها كوادر الامن فقد تم الكشف عن خيوط عن مرتكبي هذا الهجوم الارهابي حيث سيتم لاحقا اطلاع الشعب الايراني على المعلومات التفصيلية.

جدير بالذكر ان ارهابيين مسلحين قاموا عصر الجمعة بنصب كمين في طريق السيارة الحاملة لمساعد وزير الدفاع رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع العالم البارز محسن فخري زادة في بولفار "مصطفى خميني" بمدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرق العاصمة طهران في عملية انتحارية ومسلحة ادت الى وفاته.

وبدوره، قال وزير الدفاع، امير حاتمي في تصريح له الجمعة إن سيارة الشهيد فخري زادة تعرضت اولا لهجوم ومن ثم انفجرت سيارة قريبة منه على بعد 15 مترا.