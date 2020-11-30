السعودية تدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين - وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، ضد هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولنيجيريا حكومة وشعبا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
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