قال وزير الدفاع النيجري إيسوفو كاتامبي إن جيش البلاد الذي يقاتل الجماعات الإرهابية منذ سنوات يجب أن يرتفع عدده من 25 ألف عنصر في الوقت الحالي إلى 50 ألفا على الأقل، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف كاتامبي- خلال جلسة مخصصة أمام البرلمان في العاصمة (نيامي)؛ لتبني قانون يهدف إلى تحسين ظروف معيشة القوات المسلحة وعملها- أن الجيش يتطلب على الأقل من 50 إلى 100 أو 150 ألف عنصر "ونحن لدينا 25 ألفا فقط" لذلك أخذ رئيس الجمهورية تعهدا بأنه في غضون خمس سنوات يجب أن نضاعف هذا الرقم ويجب أن يكون 50 ألف عنصر على الأقل.
وأوضح أن قرار زيادة عدد الجيش إلى خمسين ألفا يدخل في إطار الحرب على الإرهاب وهو كفاح طويل الأمد.. على حد قوله، مؤكدا أن الترتيبات جارية لتحقيق هذا الهدف، مشددا على ضرورة مضاعفة عدد مراكز التدريب العسكري في مناطق البلاد لتدريب المجندين الجدد.
وأشار إلى زيادة عدد المشرفين العسكريين وإنشاء مدارس تدريب للضباط وضباط الصف، كما ستفتتح مدرسة للأركان في يناير 2021.
يذكر أن النيجر تقع في منطقة الساحل الشاسعة، حيث تنشط جماعات إرهابية تنفذ عمليات أودت بالآلاف ودفعت مئات الآلاف إلى الفرار من منازلهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيجر تعتزم مضاعفة جيشها لمواجهة الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.