نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 انفجارات بالتزامن مع هجمات ضد معسكرات لقوات دولية في مالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بوقوع 3 انفجارات في مدن بشمال مالي بالتزامن مع هجمات ضد معسكرات لقوات دولية.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الصحة في مالي، إن ستة مدنيين، بينهم حامل، قُتلوا في جنوب البلاد إثر انفجار لغم أرضي في سيارة إسعاف كانوا على متنها.

وقال مسؤول كبير في الوزارة يُدعى ماما كوماري، إنه لم يتضح من المسؤول عن زرع اللغم لكن الواقعة هي الأولى في منطقة سيكاسو الجنوبية.

ويهاجم متطرفون من تنظيمي القاعدة وداعش جنوداً ومدنيين في شمال ووسط مالي، لكن جنوب البلاد ظل إلى حد كبير بعيداً عن العنف.