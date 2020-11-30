تقسيط طويل الأجل 10 سنوات بلا كفيل بتمويل 30 ضعف الراتب من مصرف الراجحي

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عمر شويل - جدة تقسيط قرض طويل الأجل بلا كفيل لفترة ميسرة ومرنة تصل إلى 10 سنوات تقريباً فالتمويل يتميز بأنه 30 ضعف الراتب الشهري للعميل الحاصل عليه من القطاع العام و25 ضعف الراتب الشهري للمتقدم من القطاع الخاص بموافقة سريعة وفورية من مصرف الراجحي الذي يمتلك أكثر من ستون عام في خدمة المواطن والمقيم ليس في السعودية فقط بل في الوطن العربي فهو أكبر مصرف إسلامي يقدم تمويلات ميسرة لكافة عملائه بالتقديم الإلكتروني بدون الذهاب لمقر المصرف لإنجاز العديد من العمليات المصرفية والتمويلية عبر الإنترنت فيمكن الحصول على تمويل شخصي إسلامي بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل الغارم عن طريق رابط التقديم على التمويل من مصرف الراجحي لتمويل الأفراد داخل أراضيها وفروعها مزايا تقسيط قرض طويل الأجل بلا كفيل من مصرف الراجحي قرض بدون الحاجة لموافقة أي كفيل غارم عند الحصول عليه

يمنح القرض الشخصي من مصرف الراجحي تأمين تكافلي على الحياة لسداد في حالة الوفاة أو العجز

متوافق القرض الشخصي مع أحكام الشريعة الإسلامية

يقوم التمويل الشخصي على بيع السلع أو الأسهم مع السماح بحرية التملك

يصل الموافقة على القرض الشخصي 50,000 دينار أردني ويسمح المصرف بتوحيد الإلتزمات في قسط واحد فقط

القرض يعطي ثلاثون ضعف الراتب للقطاع العام ويمنح خمسة وعشرون ضعف الراتب للقطاع الخاص

تمويل شخصي طويل الأجل بفترة سداد مرنة تصل إلى 96 شهراً للقطاع العام وللقطاع الخاص 84 شهراً شروط وأحكام تقسيط تمويل شخصي طويل الأجل بلا كفيل لدى مصرف الراجحي فترة العمل المطلوبة للحصول على القرض ستة أشهر للقطاع الخاص

فترة العمل المطلوبة من القطاع العام ثلاثة أشهر للحصول على التمويل المناسب

القطاع العسكري لهم شروط مختلفة محددة من مصرف الراجحي فقط

يطلب مصرف الراجحي صافي دخل شهري ثلاثمائة دينار للقطاع العام وربعمائة دينار للقطاع الخاص للحصول على القرض الشخصي المطلوب المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي بدون كفيل لدى مصرف الراجحي للحصول على الموافقة لابد من عدم وجود أي أقساط شهرية مستحقة عند التقديم على القرض

تحويل الراتب الشهري وتعريف المرتب بالمصرف

توفير صورة هوية الأحوال المدنية لدى مصرف الراجحي

تقديم للمصرف كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر وأيضاً تقديم قسائم آخر ستة أشهر طريقة الحصول على قرض شخصي طويل الأجل من مصرف الراجحي بالأردن للمتقدمين على قروض ميسرة في المملكة الهاشمية الأردنية عليهم الدخول على موقع مصرف الراجحي أو البريد الإلكتروني الخاص داخل الأردن وتسجيل الدخول بالموقع الرسمي

طلب التمويل الشخصي طويل الأجل لمدة 10 سنوات بدون كفيل والتقديم عليه إلكتروني

يقوم كافة العملاء المتقدمين بكتابة البيانات والمعلومات المطلوبة ومن تلك البيانات المطلوبة اسم المتقدم للقرض والراتب الشهري والتمويل المناسب له ومكان عمل المتقدم للقرض ثم إرسال الطلب

عند موافقة يذهب العميل المتقدم لأحد فروع مصرف الراجحي لتكمله المعلومات والمستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي المناسب له X إقرأ أيضاً: قرض طويل الأجل بفترة ميسرة 10سنوات بدون كفيل لدى مصرف الراجحي

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