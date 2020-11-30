الأعلى للأمن القومى الإيرانى: تنبأنا باغتيال فخرى زاده

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مراسم تشيع جنازة العالم الإيرانى: "كان أسلوب الإرهابيين فى ضرب فخرى زاده مختلفا عن السابق. فائلا: "للأسف بسبب تواتر الأخبار على مدار الـ20 عاما الماضية، لم يتم اتخاذ الأمر على محمل الجد".

يذكر أن محسنفخرى زاده، أحد أبرز العلماء الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووى، اغتيل فى إيران الجمعة الماضية.

وقال قائد الجيش الإيرانى اللواء عبد الرحيم موسوى، فى تصريحات أدلى بها، إن طهران تحتفظ بحق "بالانتقام".