القضاء الإيرانى يمنح الضوء الأخضر لأجهزة الأمن لشن حملة اعتقالات

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس السلطة القضائية: "ندعو لتدمير شبكة التسلل فى مختلف المناطق"، مانحا الضوء الأخضر لأجهزة الأمن لشن حملة اعتقالات. يشار إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية، كانت قد أعلنت أن "السلاح المستخدم فى اغتيال العالم النووى فخرى زاده، مصنوع فى إسرائيل"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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