تركيا تسحب سفينتها للتنقيب من المتوسط قبل القمة الأوروبية

عادت سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" إلى ميناء أنطاليا، اليوم الاثنين، قادمة من منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط.

وقالت وزارة الطاقة التركية اليوم الاثنين إن السفينة أكملت مهمة بدأت في العاشر من أغسطس، وأضافت في تغريدة على تويتر: "سفينتنا التي جمعت 10995 كيلومترا من البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد عادت إلى ميناء أنطاليا".

ويأتي ذلك قبل أقل من أسبوعين من موعد عقد قمة للاتحاد الأوروبي سينظر التكتل خلالها في العقوبات المحتمل فرضها على أنقرة من جراء نشاطاتها التنقيبية في شرق البحر المتوسط.

كانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها قبل قمة سابقة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر، لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية، لكنها أعادت إرسالها لاحقا بعدما وصفته بنتائج غير مرضية من القمة، وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت تركيا إن السفينة ستعمل في المنطقة حتى 29 نوفمبر.

وتتضارب مطالب تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن نطاق الجرف القاري لكل منهما والحقوق في موارد الطاقة المحتملة في شرق البحر المتوسط.