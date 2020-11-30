ضربة لـ أردوغان.. ارتفاع عجز التجارة التركي بنسبة 34%

كشفت بيانات تركية، اليوم الاثنين، أن عجز التجارة التركية قفز بنسبة 34.4% على أساس سنوي ليسجل 2.37 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي.

وأظهرت البيانات من معهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 34.4% على أساس سنوي في أكتوبر إلى 2.37 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وذكر المعهد أن صادرات تركيا زادت 5.6% وارتفعت الواردات 8.4% مقارنة مع أكتوبر تشرين الأول 2019. وفي أول عشرة أشهر من العام، ارتفع العجز التجاري 76.2% إلى 40.27 مليار دولار.