ضربة لـ أردوغان.. ارتفاع عجز التجارة التركي بنسبة 34%

كشفت بيانات تركية، اليوم الاثنين، أن عجز التجارة التركية قفز بنسبة 34.4% على أساس سنوي ليسجل 2.37 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات من معهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 34.4% على أساس سنوي في أكتوبر إلى 2.37 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.
وذكر المعهد أن صادرات تركيا زادت 5.6% وارتفعت الواردات 8.4% مقارنة مع أكتوبر تشرين الأول 2019. وفي أول عشرة أشهر من العام، ارتفع العجز التجاري 76.2% إلى 40.27 مليار دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف استطلاع رأي حديث أن 63.5% من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يثقون في أن الحكومة قادرة على تحسين الاقتصاد، وفقًا لصحيفة "زمان" التركية.
يذكر أن البلاد تشهد تراجعا قاسيا في الليرة أمام العملات الأجنبية، ومعدل تضخم نقدي مرتفع.
فيما أطلق الرئيس رجب طيب أردوغان عقب استقالة صهره بيرات ألبيرق من منصب وزير المالية، وإقالة محافظ البنك المركزي، تصريحات في عدة مناسبات ذكر خلاله أنه يستعد لإجراء تعديلات اقتصادية وقانونية في تركيا، إلا أن مقربين منه لا يثقون فيه.
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