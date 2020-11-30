الزيارة الثانية من نوعها.. البحرين: وفد وزاري يزور إسرائيل غدا

يزور وفد رسمي من مملكة البحرين، غدا الثلاثاء، إسرائيل برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، يرافقه عدد من المسؤولين من وزارات الدولة ومؤسساتها، ورجال أعمال.
وتعد هذه الزيارة هي الثانية من نوعها لوفد رسمي بحريني إلى إسرائيل.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، تهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل خاصة ما يتعلق بمجالات التجارة والاستثمار، وبحث الفرص الاقتصادية.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير الزياني عددًا من كبار المسؤولين الإسرائيليين في القدس، تعقد مباحثات بحرينية - إسرائيلية مشتركة حول التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة، وتبادل الخبرات بين البلدين.
تأتي هذه الزيارة في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم المبرم بين البلدين في سبتمبر الماضي.
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