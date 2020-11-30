نافيا قتل أي مدنيين في حرب تيجراي.. آبي أحمد: لن ندمر ميكيلي

قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اليوم الأثنين، إن قوات الجيش الإثيوبي لم تقتل أي مدنيين في حرب تيجراي، مؤكدا إنه لن يدمر عاصمة الإقليم؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبا عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، ألقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، كلمة أمام البرلمان بعد إعلان سيطرة الجيش الإثيوبي على ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.

وقال آبي أحمد، في كلمته، إنه تلقى تهديدات بالقتل من جبهة تحرير تيجراي قبيل وصوله إلى السلطة، كما تم مراقبته على مدار الساعة.

وأضاف أن جبهة تحرير تيجراي أصدرت أيضًا مذكرة توقيف بحقه، قبل 10 أيام من تعيينه من قبل البرلمان، في عام 2018، إلا أن تلك الخطة لم تنجح.

وأشار: "عندما لا تكون قادرًا على التحكم في المكتب الذي تعمل فيه والمنزل الذي تنام فيه كرئيس للوزراء في بلد مسؤول بسبب مراقبتك، فإن الهدف هو تحرير إقليم تيجراي من حيث الاستخبارات والدفاع والشؤون المالية".

وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد أعلن في وقت سابق، انتهاء العملية العسكرية في إقليم تيجراي، وذلك بعد سيطرة الجيش الإثيوبي على ميكيلي عاصمة الإقليم.

وقال آبي أحمد في بيان مقتضب: "لقد أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية في منطقة تيجراي.. سينصب تركيزنا الآن على إعادة بناء المنطقة وتقديم المساعدة الإنسانية للمتضريين بينما تعتقل السلطات الفيدرالية مسلحي جبهة تحرير تيجراي".

وعلى الرغم من ذلك، لكن زعيم تيجراي والقوات الشمالية المتمردة في إثيوبيا أكد، اليوم الاثنين، أنه لا يزال يقاتل بالقرب من ميكيلي عاصمة الإقليم، بعد أن سيطرت القوات الحكومية عليها في تحد جديد له.