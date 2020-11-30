نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل 368 وفاة و26338 إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، 26338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و368 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل تراجعا مقارنة بالحصيلة السابقة، حيث تم تسجيل 450 وفاة و26.6 ألف إصابة.

وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 17247 شخصا، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و778704 أشخاص، وفقًا لأرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة المصابين في روسيا إلى مليونين و295654، بينهم 39895 حالة وفاة.

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وتتصدر موسكو قائمة المدن الروسية الأكثر تضررا جراء تفشي الوفاء، حيث سجلت خلال اليوم الماضي، 6511 إصابة، تليها سان بطرسبورغ حيث سجلت 3701 إصابة.