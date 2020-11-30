اليمن.. صاروخ حوثي يسقط على محافظة صعدة

كشفت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أن المليشيات الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخا بالستيا صباح الاثنين من محافظة عمران، وقد سقط داخل محافظة صعدة في اليمن.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت الصاروخ ليسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.
وأوضح العميد المالكي استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
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