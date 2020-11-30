دبي تقرر استئناف صلاة الجمعة في أكثر من 750 مسجدا

قررت إمارة دبي، اليوم الاثنين، رفع تعليق صلاة الجمعة في أكثر من 750 مسجد من مساجد الإمارة، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة القادم الموافق 4 من ديسمبر المقبل.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاء قرار رفع التعليق بناء على التوجيهات الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والطوارئ، وبعد وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من مرتادي المساجد وذلك بعد الإعلان الرسمي عن العودة التدريجية برفع تعليق الصلاة في مساجد الإمارة.

وتشتمل الضوابط الخاصة بصلاة الجمعة على مراعاة المسافة الآمنة بين المصلين وتنظيم عملية الدخول والخروج من المساجد والسماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمسجد بتحديد طاقة استيعابية تصل إلى 30 في المائة كما تشمل الضوابط ألا تزيد مدة خطبة الجمعة عن 10 دقائق وضرورة لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة للصلاة وعدم تركها في المسجد مع الاستمرار في رفع المصاحف والكتب وتهيب الدائرة رواد المساجد بضرورة منع توزيع الأطعمة والمياه.

ومن جانبه، أكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على وجوب حرص الجميع بالتقيد والالتزام بالتعليمات التي اعتمدتها الجهات الرسمية للحد من تفشي الوباء.

وأشار الشيباني إلى أنه تم رفع تعليق صلاة وخطبة الجمعة عن 766 من مساجد إمارة دبي .. موضحا أنه نظرًا للظروف الحالية للجائحة فقد تم إضافة جوامع مؤقتة تشمل 60 مسجدا وذلك لاستيعاب عموم المصلين من سكان دبي وزوارها.

وشدد مدير عام الدائرة على ضرورة الالتزام بالدخول والخروج من المسجد بانتظام وعدم التدافع موضحا أنه تم التعاون مع متطوعين في كل جامع بالتنسيق مع لجنة الأزمات والكوارث في دبي للقيام بتنظيم عملية دخول وخروج المصلين والتأكد من امتلاء حرم المسجد الداخلي وإغلاق الأبواب وتوجيه المصلين باستخدام الساحات الخارجية للمسجد.

كما أكد الشيباني على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة وترك مسافة تقدر بمتر ونصف وعدم المصافحة.