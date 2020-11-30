دبي: رفع تعليق صلاة الجمعة عن أكثر من 766 مسجدا

اعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رفع تعليق صلاة الجمعة في مساجد إمارة دبي ابتداء من يوم الجمعة الموافق 4 من ديسمبر المقبل، في ظل تفشي فيروس "كورونا"، وذلك بناء على التوجيهات الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والطوارئ، والإعلان الرسمي عن العودة التدريجية برفع تعليق الصلاة في مساجد الإمارة.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني - في بيان، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم /الاثنين/ - إنه يجب على الجميع الحرص والتقيد والالتزام بالتعليمات التي اعتمدتها الجهات الرسمية للحد من تفشي فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أنه تم رفع تعليق صلاة وخطبة الجمعة عن 766 من مساجد إمارة دبي.

وأوضح أنه نظرا للظروف الحالية للجائحة، فقد تمت إضافة جوامع مؤقتة تشمل 60 مسجدا، وذلك لاستيعاب عموم المصلين من سكان دبي وزوارها.

وشدد على ضرورة الالتزام بالدخول والخروج من المسجد بانتظام وعدم التدافع، موضحا أنه تم التعاون مع متطوعين في كل جامع بالتنسيق مع لجنة الأزمات والكوارث في دبي؛ للقيام بتنظيم عملية دخول وخروج المصلين والتأكد من امتلاء حرم المسجد الداخلي وإغلاق الأبواب وتوجيه المصلين باستخدام الساحات الخارجية للمسجد، مشيرا إلى أهمية الالتزام بارتداء الكمامة وترك مسافة تقدر بمتر ونصف وعدم المصافحة.

وأكد ضرورة اتباع التعليمات والضوابط الخاصة بصلاة الجمعة، والتي تشمل مراعاة المسافة الآمنة بين المصلين وتنظيم عملية الدخول والخروج من المساجد والسماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمسجد بتحديد طاقة استيعابية تصل إلى 30 في المائة، كما تشمل الضوابط ألا تزيد مدة خطبة الجمعة على 10 دقائق، وضرورة لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة للصلاة وعدم تركها في المسجد، مع الاستمرار في رفع المصاحف.