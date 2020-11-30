نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات القتلى والجرحى جراء تصادم حافلة وشاحنة بباكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الاثنين، مصرع 13 شخصًا وإصابة 17 آخرين، جراء تصادم حافلة وشاحنة بمنطقة "شيخوبورا" قرب العاصمة إسلام آباد.

ووقع التصادم، بسبب الضباب، مما أدى إلى انفجار خزان الوقود بالشاحنة ووقوع حريق كبير بالسيارتين، مضيفة أن بين القتلى عدد من السيدات والأطفال.

وأفادت قناة "سما تي في" الباكستانية، بأن التصادم جاء أنه تم نقل جثث القتلى من موقع الحادث وإرسال المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.