شروط الكفيل والأرامل من بنك التسليف والادخار السعودي

يقدم بنك التسليف للكفيل والأرامل التسهيلات اللازمة ويعمل بنك التسليف على ماهو جديد للنهوض برؤية 2030 لإعانة المقترضين من الدخل المحدود لتحمل أعباء الحياه نتيجة الإصلاحات في المملكة ، بالإضافة إلى القروض المالية يقدم بنك التسليف والادخار دعما معنويا بدون مال من خلال بعض البرامج التي تروج لثقافة الادخار وتشجع ريادة الأعمال والمهن الصغير.

ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية والذي يعرف ببنك التسليف والادخار من اهم البنوك بالمملكة يقوم بتمويل المقترضين من الدخل المحدود في مشاريعهم حتى يتمكنوا من الدخول في مشاريع تجارية واقتصادية تحقق لهم دعم مادي مستمر للعيش حياه كريمة وتخفيف الأعباء عنهم.

كما أن الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية الخاصة بالتسليف قام بإطلاق نموذج يتيح من خلاله لجميع المقترضين من القروض الخاصة بالبنك الاستعلام عن القروض ومعرفة المتبقي من قيمة القرض ومدته حتى الانتهاء وكذلك الأعفاء منة،كما أن يعمل البنك أيضًا على تمكين للمستفيدين بالاستعلام عن القروض بطريقة مختصرة من خلال السجل المدني أو رقم الهوية مما أدي إلى سهولة التقديم على القروض ومعرفة قيمة الأقساط المتبقية والمسددة للحصول على دخل مادي ثابت من خلال مشاريع اقتصادية وتجارية.

يجب أن يكون مواطن سعودي. لا يجوز أن يكون ضامنا للبنك مع أي قرض آخر. أن يكون منتظم في دفع ما اقترضه في الماضي من البنك. تقديم رهن عقاري لا تقل قيمته عن قيمة التمويل. توفير الضمانات المطلوبة التي تحددها اللائحة. يجب أن يعادل القسط الشهري من الراتب ما يساوي ثلث المرتب الصافي. إلزام الضامن والمقترض علي حد سواء بالتوقيع علي فاتورة الدفع الكامل إذا كان الكفيل يعمل في القطاع الخاص ومسجلا في التامين الاجتماعي.

يجب أن تكون الأراملة سعودية الجنسية.

يجب ألا تكون الطالبة مالكا سجل تجارى قائم مفعل.

لأيمكن لأرامله أن تكون مدينة للبنك بأقساط وأذأ كان ذلك عليها السداد أولا ولا يمكنها الحصول على قرض إلا بعد مرور عام هجري كامل من اخر قسط.

يتم اعتبار الابن الذكر من أفزاد الأسرة لم يتعدى عمرة 24 عام أو موظفا أو متزوج.

يتم اعتبار الأولاد ذوى الاحتياجات الخاصة من الأسرة أي كان عمرهم لم يكونوا متزوجين.

شروط بنك التسليف للكفيلشروط بنك التسليف لأرامل

كما يمكن أثبات حالة الأراملة أو المطلقة من خلال صك شرعي أو ورقة أو ما يثبت من الأحوال المدنية يوضح الحالة ، كما من الممكن منح التمويل مرة اخرى وفقا لشروط وضوابط تضعها أداره البنك.

أوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه يمكن التقديم على قرض الأرامل والمطلقات بدون كفيل، إلا في حالة واحدة وهي أن تكون المتقدمة غير موظفة حكومية على رأس العمل ‏فلابد من إحضار كفيل.

كما أن بنك التنمية الاجتماعية قد أطلق منتج كنف بسقف تمويلي يصل إلى 30 ألف ريال وبدون فوائد أو رسوم، حيث يستهدف الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات وذلك من خلال منحهن تمويل لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة مواجهة المعيشة.

والجدير بالذكر أن بنك التسليف اعلن عن شروط جديدة للقروض المقبولة منها قرض الزواج والترميم وتمويل الأسرة وغيرها من القروض يستفيد منها المواطنين للحصول على دعم مادي ثابت ويوجد بعض القروض بدون فوائد وعلى مدد طويلة.

وتسعي الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة إلى تطوير كافة الخدمات البنكية والتي تخدم شريحة كبيرة وتحديدا الأسر والأشخاص ذات الدخل المنخفض بخلق قروض ميسرة السداد بشروط بسيطه.

والجدير بالذكر أن يوجه العديد من المواطنين السعوديين مشاكل في السداد أو شكاوى فقد اعلن بنك التسليف عن توفير خط ساخن للنظر في المشاكل والشكاوى المقدمة على الرقم الموحد 920008002 لتلقي اتصالات العملاء والخدمات التي يقدمها البنك.