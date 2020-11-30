بنك الاول | طريقة الحصول على تمويل يصل إلى مليون ونصف ريال

يسعى العديد للحصول على تمويل يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي من بنك الاول، حيث يقدم البنك العديد من الخدمات التمويلية المتميزة لجميع المواطنين المتواجدين بداخل المملكة السعودية، ومن إهم ما يتميز به البنك تقديم الخدمات التي تتوافق تماماً مع مبادئ الشريعة الإسلامية بجانب أنه يوفر إمكانية شراء المديونية القائمة لدى أي بنك آخر، حيث يعد المصرف أحد أقدم وأعرق البنوك السعودية التي تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية عام 1926م، ليحتل الصدارة بجانب العديد من البنوك المتميزة أيضاً في المملكة مثل بنك الراجحي وبنك الرياض.

مميزات تمويل بنك الاول السعودي

يتميز تمويل بنك الاول السعودي بالعديد من المميزات التي تجعله من أهم البنوك الموجودة في المملكة، ومن أهم مميزات تمويل بنك الاول السعودي:

قروض البنك الأول تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو قرض متوفر لجميع المواطنين والمقيمين.

مقسم على فترة سداد تصل إلى خمس سنوات.

أقساط ميسرة تصل إلى 60 شهر.

يستطيع العميل الحصول على تمويل يصل إلى 1.5 مليون ريال سعودي بمجرد الموافقة الفورية وإجراءات غير معقدة بجانب سرعة الحصول على التمويل الشخصي.

يتيح بنك الأول خدمة شراء المديونية لدي العميل من أي بنك آخر.

إمكانية العميل من الحصول على تمويل إضافي منفصل عن التمويل القائم.

إمكانية إعادة تمويل بعد سداد 20% من مبلغ التمويل القائم.

إمكانية تأجيل سداد الأقساط الشهرية لمدة ستة أشهر من استلام قيمة التمويل.

الإعفاء من دفع الأقساط المتبقية في حالة العجر أو الوفاة.

شروط بنك الاول للحصول علي التمويل

قام بنك الاول بوضع العديد من الشروط من أجل التسهيل على المواطنين في عملية الحصول على التمويل الشخصي، تختلف المتطلبات التي اشترطها البنك حسب كل فئة وذلك بالنسبة للعميل السعودي والعميل الغير سعودي، وأيضا تختلف الشروط المطلوبة حسب جهة العمل بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص والحالة الوظيفية للعميل وسواء كان العميل متقاعد أم مازال عاملاً بالوظيفة، ومن أهم شروط البنك:

إذا كان المتقدم عاملاً بالقطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو المنظمات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، فيجب توافر الشروط الأتية:

يجب ألا يقل قيمة الراتب الشهري للعميل المتقدم عن خمسة آلاف ريال سعودي.

يجب ألا يتجاوز عمر العميل عن 60 عاماً ولا يقل عن 18 عام.

يمكن للعميل الحصول عل التمويل فور التعيين في الجهة الحكومية حيث لا يشترط تحديد مدة الخدمة بجهة العمل الحكومي.

موظف القطاع الخاص

بالنسبة إذا كان المتقدم للحصول على القرض موظف لدى القطاع الخاص، فيلزمه للحصول على تمويل البنك الأول الشخصي أن تتوافر لديه الشروط التالية:

يجب ألا يقل عمره عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب ألا يقل راتب العميل عن 8000 ريال سعودي للحصول على قرض البنك الأول .

يجب أن يكون قد مضي في الخدمة بجهة عمله مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

المتقاعد

في حال إذا كان المتقدم للحصول على القرض من المتقاعدين عن العمل، فيلزمه للحصول على تمويل البنك الأول الشخصي أن تتوافر لديه الشروط التالية:

يجب ألا يقل عمر المتقاعد المتقدم عن 35 عام ولا يزيد عن 70 عام.

يجب ألا يقل قيمة الراتب الشهري للعميل عن 5 آلاف ريال سعودي.

يمكن للشخص الحصول علي مبلغ التمويل فور التقاعد.

في حالة المقيم

أما بالنسبة للعميل المتقدم للقرض الغير حاصل على جنسية المملكة العربية السعودية سواء كان الموظف لدى الجهات الحكومية والشبه حكومية والقطاع العسكري ويقيم بداخل المملكة، فيلزمه للحصول على تمويل البنك الأول الشخصي أن تتوافر لديه الشروط التالية:

تتشابه الشروط الموجودة بين موظف القطاع الحكومي و القطاع الخاص فيما عدا الحد الأدنى للعمر.

يشترط ألا يقل عمر العميل العامل بالتوظيف الحكومي عن 21 عام، وإلا يقل عن 25 عام في حالة كونه موظف بالقطاع الخاص

حيث يشترط ألا يزيد عمره في الحالتين سواء كان عامل بالقطاع الخاص أو الحكومي عن 60 عام.

يجب ألا يقل راتبه الشهري عن 6 ألاف ريال سعودي.

يجب أن يكون قد خدم بجهة عمله مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

يجب تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية للعميل السعودي، أو صورة بطاقة الإقامة وجواز السفر في حال إذا كان المتقدم مقيم.

يجب تقديم شهادة تعريف موثقة من جهة العمل تشمل المنصب ومدة الخدمة والراتب الشهري.

تقديم نموذج معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب الشهري للعميل.

بعد ذلك يجب تعبئة نموذج طلب التمويل من خلال الموقع الرسمي للبنك الأول.

يجب القيام بتعبئة النموذج المطلوب من بيانات خاصة بالعميل، والتأكد من صحتها، ثم الضغط علي إرسال.

المستندات المطلوبة لتمويل بنك الاول السعودي

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا أهم المميزات التي يتمتع بها البنك الأول والشروط التي يجب توافرها في كل العملاء المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي ومعرفة جميع المستندات المطلوبة لتعبئة نموذج طلب التمويل.