" المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني " تناشد الاردنيين المساهمة في " كفالة يتيم "

دوت الخليج :- ناشدت لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني ، ناشدت الاردنيين للمساهمة معها في حملة " كفالة يتيم " التي اطلقتها في الاردن . وضعت اللجنة عنوان لها :

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